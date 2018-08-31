Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16-20,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 16,00 20,70Kuru kayısı Kg 12,54 12,54Naturel kuru kayısı Kg 18,85 18,85Endüstriyel kuru kayısı Kg 8,03 11,07Jumbo kayısı Kg 16,00 20,00Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 10,00 20,00

