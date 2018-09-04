Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 11,25-16,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 11,25 16,32Gün kurusu kayısı Kg 10,00 10,25Endüstriyel kuru kayısı Kg 7,78 9,93Kesilmiş kuru kayısı Kg 13,2413,24Organik kesme kayısı Kg 7,00 7,00Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 9,75 9,75
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