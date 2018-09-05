Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10,50-11,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 10,50 11,20Gün kurusu kayısı Kg 11,47 13,09Jumbo kayısı Kg 29,79 29,79Yaş kayısı Kg 1,50 1,50Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 14,56 14,56
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