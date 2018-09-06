Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 15,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 15,13 15,13Kuru kayısıKg 8,50 13,25Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,10 6,62Kesilmiş kuru kayısı Kg 13,90 15,23Jumbo kayısı Kg 24,16 24,16Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 9,50 9,50
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