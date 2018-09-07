Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 2 numara şekerpare kuru kayısının kilogramı 17,78 liradan satıldı.
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Jumbo kayısı Kg 25,9927,53Şekerpare kayısı (1 numara)Kg23,7623,76Şekerpare kayısı (2 numara)Kg17,78 17,78 Şekerpare kayısı (3 numara)Kg19,86 20,52
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,634,63Kayısı çekirdeği içi (tatlı)Kg10,0011,92
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