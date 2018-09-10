Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 21,00 21,00Gün kurusu kayısıKg 16,15 16,15Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 15,89 18,20Organik kuru kayısı Kg 13,80 14,20Kesilmiş kuru kayısı Kg 10,26 13,90Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,96 6,62
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