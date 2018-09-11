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Malatya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 18:43 | Son Güncelleme

Gün kurusu kayısının kilogramı 11,59 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 11,59 11,59Kuru kayısıKg 8,00 13,61Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 15,50 17,20Organik kuru kayısı (3 nolu) Kg 18,28 18,28Kesilmiş kuru kayısı Kg 10,29 16,50Çekirdek içi (gün kurusu) Kg 18,50 24,11

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gün kurusu kayısı Kayısı Malatya Ticaret Borsası

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