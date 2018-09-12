Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kesme kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kesme kayısı Kg 20,00 20,00Jumbo kayısıKg 23,50 27,10Kuru kayısı Kg 10,59 18,07Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 23,83 23,83Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,00 5,00Kayısı çekirdek içi (tatlı) Kg 10,38 13,24

