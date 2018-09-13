Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 18,35 18,35Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 16,22 18,87Kuru kayısı Kg 9,17 12,88Jumbo kayısı Kg 21,18 21,18Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,51 3,51Kayısı çekirdek içi (tatlı) Kg 10,77 10,77
1000 kişinin çalıştığı fabrikada üretim durduruldu
Merkez bankası fonlamayı haftalığa çevirdi
Merkez Bankası sonrası dolar ne kadar oldu? 13 Eylül dolar yorumları
Dolar/TL son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü
Borsa güne yükselişle başladı
Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi