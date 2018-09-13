Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 18,35 18,35Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 16,22 18,87Kuru kayısı Kg 9,17 12,88Jumbo kayısı Kg 21,18 21,18Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,51 3,51Kayısı çekirdek içi (tatlı) Kg 10,77 10,77

