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Malatya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Gün kurusu kayısının kilogramı 18,35 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 18,35 18,35Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 16,22 18,87Kuru kayısı Kg 9,17 12,88Jumbo kayısı Kg 21,18 21,18Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,51 3,51Kayısı çekirdek içi (tatlı) Kg 10,77 10,77

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Anahtar Kelimeler:
Kayısı Malatya Malatya Ticaret Borsası

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