Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 12,50 12,50Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 19,53 22,31Kesilmiş kuru kayısı Kg 10,59 16,55Jumbo kayısı Kg 18,00 24,00Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,29 8,28Kayısı çekirdek içi (tatlı) Kg 10,00 13,00
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