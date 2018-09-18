Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 ila 19,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 17,50 19,00Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 15,00 22,18Kesilmiş kuru kayısı Kg 7,94 7,94Jumbo kayısı Kg 24,49 24,49Endüstriyel kuru kayısı Kg 2,40 6,62Kayısı çekirdek içi (tatlı) Kg 10,38 12,58
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