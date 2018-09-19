Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 23,50 23,50Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 16,42 21,52Kesilmiş kuru kayısı Kg 12,50 12,50Gün kurusu kayısı Kg 16,30 16,30Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,29 6,29Gün kurusu çekirdek içi (tatlı) Kg 24,00 24,00

