Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kuru kayısı Kg 14,00 14,00Naturel kayısı Kg 19,20 19,20Jumbo kayısı Kg 23,17 23,45Kuru kayısı Kg 15,89 22,87Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg18,07 27.14Kesmelik kuru kayısı Kg 6,25 6,50
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