Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10 ila 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 10,00 25,00Naturel kayısı Kg 21,09 21,09Jumbo kayısı Kg 23,17 23,45Organik kuru kayısı Kg 16,50 16,50Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg20,52 22,51Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg 9,00 11,30

