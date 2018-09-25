Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 18,19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 18,19 18,19Kesilmiş kuru kayısı Kg 11,59 17,48Jumbo kayısı Kg 20,00 20,00Organik kuru kayısı Kg 17,00 17,00Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 19,53 23,65Naturel kuru kayısı (3 nolu) Kg 23,17 23,17
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