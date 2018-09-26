Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 16,22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Naturel kuru kayısı Kg 16,22 16,22Jumbo kayısı Kg 15,89 15,89Kuru kayısı Kg 7,50 22,84Endüstriyel kuru kayısı Kg 13,57 13,57Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 15,56 17,87Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,93 9,93
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