Malatya Ticaret Borsası'nda naturel gün kurusu kayısının kilogramı 19,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Naturel gün kurusu kayısı Kg 19,86 19,86Organik kuru kayısı Kg 14,00 18,22Kuru kayısı Kg 16,22 17,87Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,91 3,91Jumbo kayısı Kg 16,88 24,99Kesilmiş kuru kayısı Kg 11,12 11,25
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