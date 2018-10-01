Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13-19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 13,00 19,00Kuru kayısı Kg 11,25 12,08Naturel kuru kayısı Kg 20,50 20,50Jumbo kayısı Kg 21,00 21,00Gün kurusu kesmelik Kg 15,00 15,00Kayısı çekirdeği iç (tatlı) Kg 10,00 11,00
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