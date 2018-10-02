Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kuru kayısı Kg 21,00 21,00Kuru kayısı Kg 8,00 12,81Organik kesme kayısı Kg 19,47 19,47Endüstriyel kuru kayısı Kg 7,28 7,94Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 17,50 20,82Kayısı çekirdeği iç (tatlı) Kg 10,77 12,58

