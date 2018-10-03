Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 10,00 10,00Kuru kayısı Kg 8,00 20,00Jumbo kayısı Kg 20,50 23,50Endüstriyel kuru kayısı Kg 8,47 12,52Naturel kayısı Kg 22,69 22,69Kayısı çekirdeği iç (tatlı) Kg 8,45 10,00

