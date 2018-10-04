Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 22,50 22,50Kuru kayısı Kg 11,21 11,211 Nolu şekerpare kayısı Kg 16,60 19,00Naturel kuru kayısı Kg 15,00 20,50Kuru üzüm (siyah) Kg 21,50 21,50Kayısı çekirdeği iç (tatlı) Kg 18,15 18,15
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