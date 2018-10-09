Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 17,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Kuru kayısı Kg 14,75 17,23Naturel kuru kayısı Kg 20,50 20,50Endüstriyel kuru kayısı Kg 10,10 10,10Jumbo kayısı Kg 15,00 23,00Kuru üzüm siyah Kg 24,00 24,00Kayısı çekirdeği iç (tatlı) Kg 10,00 10,00
Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı
Bahçede 10 TL markette 120 TL!
Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları
Son dakika! Türkiye'den kritik çelik ithalatı kararı
Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat
Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!
Dolar ne kadar? 8 Ekim dolar yorumları
Bakan Albayrak: Ekonomide dengelenme başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum