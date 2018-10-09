Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 17,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Kuru kayısı Kg 14,75 17,23Naturel kuru kayısı Kg 20,50 20,50Endüstriyel kuru kayısı Kg 10,10 10,10Jumbo kayısı Kg 15,00 23,00Kuru üzüm siyah Kg 24,00 24,00Kayısı çekirdeği iç (tatlı) Kg 10,00 10,00

