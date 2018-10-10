Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,12 ila 18,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 11,12 18,503 Nolu naturel kuru kayısı Kg 11,75 11,75Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,93 5,93Kayısı çekirdeği iç (tatlı) Kg 11,00 11,00
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