Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,69 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Gün kurusu kayısı Kg 16,69 16,69Kuru kayısı Kg 8,92 17,39Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,75 8,92Naturel kuru kayısı Kg 14,82 14,82Jumbo kayısı Kg 23,44 24,05Kayısı çekirdeği iç (tatlı) Kg 8,45 8,45
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