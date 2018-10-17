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Malatya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

Naturel kuru kayısının kilogramı 21,35 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 21,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Naturel kuru kayısı Kg21,3521,35Kuru kayısı Kg11,9918,08Gün kurusu kayısı Kg17,0017,00Kesilmiş kuru kayısı Kg7,558,55Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg14,2518,63Kayısı çekirdeği iç (tatlı) Kg14,0014,00

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Malatya Malatya Ticaret Borsası naturel kuru kayısı

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