Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 21,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Naturel kuru kayısı Kg21,3521,35Kuru kayısı Kg11,9918,08Gün kurusu kayısı Kg17,0017,00Kesilmiş kuru kayısı Kg7,558,55Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg14,2518,63Kayısı çekirdeği iç (tatlı) Kg14,0014,00
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