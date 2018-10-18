Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 11,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg11,7411,74Jumbo kayısı Kg21,0021,00Kuru kayısı Kg6,6913,95Organik yarma kayısı Kg18,0018,00Kesilmiş kuru kayısı Kg9,0012,00Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,4016,24
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