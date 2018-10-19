Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 14-18,76 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Naturel kuru kayısı Kg14,0018,76Gün kurusu kayısı Kg9,009,00Kuru kayısı Kg9,5221,30Jumbo naturel kuru kayısı Kg23,8323,83Endüstriyel kuru kayısı Kg7,5610,47Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg9,669,66
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