Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg18,0018,00Kuru kayısı Kg10,6020,00Jumbo kayısı Kg20,4420,44Organik yarma kayısı Kg10,0010,00Endüstriyel kuru kayısı Kg5,325,88İslimli kabuk kurusu Kg11,0012,00Kuru üzüm (siyah) Kg13,0018,00Dut kurusu Kg30,0030,00

