Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 24,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg24,5024,50Kuru kayısı Kg10,0016,03Endüstriyel kuru kayısı Kg5,326,66Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,5716,52Kesme kayısı Kg10,0810,08Kayısı çekirdek içi (tatlı) Kg9,479,91

