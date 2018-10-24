Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 24,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg24,5024,50Kuru kayısı Kg10,0016,03Endüstriyel kuru kayısı Kg5,326,66Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,5716,52Kesme kayısı Kg10,0810,08Kayısı çekirdek içi (tatlı) Kg9,479,91
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