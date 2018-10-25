Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg13,0013,00Kuru kayısı Kg8,4016,24Kesilmiş kuru kayısı Kg10,9210,92Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg16,5424,01Organik kuru kayısı Kg16,5019,32Kayısı çekirdek içi (tatlı) Kg8,829,18

