Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 11-22,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg11,0022,18Gün kurusu kayısı Kg16,0022,14Endüstriyel kuru kayısı Kg2,003,36Paketli kuru kayısı Kg24,5024,50Dut kurusu Kg30,5630,56Kayısı çekirdek içi (tatlı) Kg10,5010,50

