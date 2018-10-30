Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg18,5018,50Kuru kayısı Kg11,3717,20Jumbo kayısı Kg21,0023,75Organik kuru kayısı Kg16,9516,95Endüstriyel kuru kayısı Kg5,048,51İslimli kabuk kurusu Kg14,0014,00Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg19,0019,00Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg26,3226,32
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