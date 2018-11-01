Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,84-25,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg14,8425,20Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg21,2521,25Endüstriyel kuru kayısı Kg3,3015,85Sanayi tipi yaş kayısı Kg1,201,20Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg9,029,02
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