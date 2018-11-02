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Malatya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 16:39 | Son Güncelleme

Jumbo kayısının kilogramı 21,84 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 21,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg21,8421,84Kuru kayısı Kg6,8921,00Naturel kuru kayısı Kg18,2018,20Organik gün kurusu kayısı Kg12,2514,00Kesilmiş kuru kayısı Kg13,7513,75Endüstriyel kuru kayısı Kg6,7210,75

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