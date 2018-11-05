Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg23,1623,16Kuru kayısı Kg13,0013,00Endüstriyel kuru kayısı Kg5,605,88Organik gün kurusu kayısı Kg12,5014,25Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg9,3412,04
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