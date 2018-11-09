Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg21,0021,00Kuru kayısı Kg17,6418,09Endüstriyel kuru kayısı Kg4,864,86Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg17,0117,01Jumbo kayısı Kg21,8723,36Jumbo naturel kuru kayısı Kg20,5020,50Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg8,209,40
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