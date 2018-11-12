Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg18,5018,50Kuru kayısı Kg18,0918,09Endüstriyel kuru kayısı Kg5,4012,42Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg18,8825,65Jumbo kayısı Kg21,2021,20Naturel kuru kayısı Kg20,5020,50Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg10,5310,53

