FİNANS

Malatya Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak filmler TV+ ekranında

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

TV+, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin ana iletişim sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Malatya Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak 9 kısa film, eş zamanlı olarak ilk kez ve sadece Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+ ekranında yayınlanacak.

Turkcell'in açıklamasına göre, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sinemacıları bir araya getirecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin başlamasına kısa süre kaldı.

Yarından itibaren yerli ve yabancı 100'den fazla filmin izleyiciyle buluşacağı festivale, sinemanın ulusal ve uluslararası pek çok önde gelen ismi de katılacak. 15 Kasım'a kadar sürecek bu önemli organizasyonun ana iletişim sponsoru, Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+ oldu.

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- Ulusal ve uluslararası festivallere destek

Bu yıl 55. Antalya Film Festivali ve 6. Boğaziçi Film Festivali’nin de ana iletişim sponsorluğunu üstlenen TV+, sinema sektörünü sahipleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, 3 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan TV+'ın sanatı destekleme stratejisinin süreceğini belirterek “Dijital operatör olma ayrıcalığını TV+ ile kullanıcılarımıza yaşatıyoruz. Sadece dijitalde kalmayıp sinema alanındaki iş birliği ve sponsorluklarla tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. İki yıldır sinema etkinliklerimizle dünya klasikleri ve festivallerin öne çıkan seçkilerini sanatseverlerle buluşturduk. Bunu Malatya Uluslararası Film Festivali’ndeki sponsorluğumuzla devam ettiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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- Sinemanın ünlü isimleriyle kırmızı halı röportajları
TV+'ta

Türk sinemasının iki büyük oyuncusu Perran Kutman ve Şener Şen’in yanı sıra usta yönetmen Osman Sınav’ın Onur Ödülü alacağı festival için Cem Yılmaz, Nuri Bilge Ceylan, Şerif Sezer, Mehmet Aslantuğ, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Reis Çelik, İpek Tuzcuoğlu, Haluk Piyes gibi ünlü isimler de Malatya’ya gelecek. Festivalin açılış ve kapanış töreninde kırmızı halıdan en görkemli anların yanı sıra ünlü isimlerle yapılacak canlı röportajlar ve özel görüntüler de TV+ üzerinden izlenebilecek.

Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Kısa Metraj dalında yarışacak 9 film, festivalle eş zamanlı olarak Türkiye’de ilk kez ve sadece TV+’ta yayınlanacak. Böylece TV+ kullanıcıları hem bu yapımları erkenden izleme olanağı bulacak hem de festivalin havasını daha yakından hissedecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Uluslararası Film Festivali TV

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