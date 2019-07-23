Malatya ve Elazığ yer altı barajında zirvede yer alacak

DENİZ ÇİÇEK - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yer altı barajı kurulması hedeflenirken, bu kapsamda en fazla barajın 14'er yatırımla Malatya ve Elazığ'da inşa edilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin DSİ tarafından hazırlanan 2019-2023 dönemine ilişkin Yer Altı Barajları Eylem Planı'ndan yaptığı derlemeye göre Kurum, yer üstü barajları kadar yer altı barajlarına da gereken önemi vermek için harekete geçti.

Yarı kurak iklim kuşağındaki Türkiye'de, küresel ısınma ve iklim değişikliği de dikkate alındığında depolama tesislerinin sayısının artırılması büyük önem taşıyor.

Buna göre, 2023'e kadar Türkiye'nin 100 yer altı barajına sahip olması hedefleniyor.

Klasik barajlara göre daha düşük maliyetli olan yer altı barajları, yurt dışında yaygın olarak kullanılıyor. Bu barajlarda, yer altı su akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturularak, yer altı mühendislik yapısı içinde suyun depolanması sağlanıyor.

Türkiye'de, alüvyon tabanlı vadilerde yer altı barajı için uygun yerler bulunuyor. Bu yapılarda, küçük çaplı sulamalar ile köyler ve beldelerin içme suyu ihtiyacını karşılamaya yetecek miktarda yer altı suyu depolanabiliyor.