Malatya'da kayısı hasadı devam ediyor

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan Malatya'da hasat çalışmaları sürdürülüyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Yeşilyurt ilçesinin Görgü Mahallesi'nde bir kayısı bahçesini ziyaret etti.

Çalık, burada yaptığı açıklamada, kent ekonomisi için kayısının çok önemli olduğunu, bu meyveden her yıl 300 milyon dolara yakın gelir elde edildiğini söyledi.

Kayısının bölge ekonomisine de katkı sağladığını belirten Çalık, çevre illerden gelen mevsimlik işçilerin kentte yaklaşık 2 ay süresince kayısı toplayarak para kazandığını ifade etti.

Çalık, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret olarak tescillenen kayısı için lisanslı depo kurulacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Lisanslı depo buraya geldikten sonra üreticilerin kayısıyla ilgili fiyatlandırma konusundaki sorunlarını da bertaraf etmiş olacağız. Kükürtle ilgili sorun var. Maalesef üreticilerimiz kükürt oranını belirlemede sıkıntı yaşıyor. Biz kayısının izlenebilir ürün olmaktan çıkarılması için Tarım Bakanımız ile görüştük. Son bir yıldır ceza kesilmiyor ve süreç devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli en son yasal düzenleme için talimat verdi. Kayısı izlenebilir ürün olmaktan çıkarılırsa üreticilerin ve tüccarların sorununu bertaraf etmiş olacağız."