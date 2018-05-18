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Malatya'da tatlıcılardan Antep fıstığı boykotu

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

MALATYA'da bir grup tatlı üreticisi, Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto etmek amacıyla bu ürünlü tatlıları satmayıp boykot kararı aldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da bir grup tatlı üreticisi, Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto etmek amacıyla bu ürünlü tatlıları satmayıp boykot kararı aldı. Baklavada kullanılan iç Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto eden kentteki bir grup tatlı üreticisi boykot kararı aldı. Karar alan tatlıcılar adına açıklama yapan Şevket Salik, fıstık fiyatlarının hiç bir gerekçe gösterilmeden yükseltildiğini söyledi. Kentte hizmet veren tatlıcılar olarak, yarından itibaren fıstıklı tatlı çeşitlerini iş yerlerinde satmayacaklarını belirten Şevket Salik, "Sezonda 45 liraya aldıkları fıstığı stoklayarak 220 liraya satmaya kalkan stokçuların, fıstık fiyatlarınını düşürünceye kadar bizler de kayısılı, cevizli, bademli, fındıklı, çikolatalı tatlılar üreteceğiz. Tezgahlarımıza fıstıklı ürün çıkarmayarak, halkımıza uygun fiyata farklı lezzetler sunacağız" diye konuştu. Salik, fıstıktaki haksız kazancı protesto etmek için tatlı üreticileri olarak bir araya geldiklerini dile getirdi.

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Malatya'da tatlıcılardan Antep fıstığı boykotuMalatya'da tatlıcılardan Antep fıstığı boykotu
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