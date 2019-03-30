Malatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı

"2019 Ocak ayı ile geçen yılın ocak ayı arasında ihracat miktarında fazla bir artış yok, stabil 7 bin 500 ton ihracat yaptık. Bu yılın şubat ayı bizi şaşırttı, çok ciddi bir artış var. Şubat ayında 9 bin ton ihracat yaparak, 22 milyon dolar gelir elde ettik. Geçen yılın şubat ayına göre kuru kayısı ihracatında yaklaşık 2 bin ton artış var. Bu çok güzel bir veri."

Özcan, ihracat miktarının kent için çok önemli olduğunu belirterek, "Malatya'nın en önemli girdisi ve tarım ürünlerinin başında kayısı geliyor. Bugün ülkede cari açıkla mücadelede 5 üründen biri kayısı. Ülkemize döviz girdisi açısından kayısı çok önemli bir kalem. Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil belgesi almış bir ürün. Kayısıda bu yıl çok ciddi bir ihracat bekliyoruz." şeklinde konuştu.

