FİNANS

Malatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Kentten geçen yıl 112 ülkeye 261,4 milyon dolar karşılığında 95 bin 350 ton kuru kayısı ihraç edildi - Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan: - "Bu yıl, geçen yılın ihracat miktarının üzerine çıkmayı hedefliyoruz"

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'dan geçen yıl 112 ülkeye 95 bin 350 ton kuru kayısı gönderilirken karşılığında 261 milyon 397 bin dolar gelir elde edildi.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna sahip Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", geçen yıl 112 ülkeye ihraç edildi.

Geçen yıl ihraç edilen 95 bin 350 ton kuru kayısı karşılığında ülke ekonomisine 261 milyon 397 bin dolarlık katkı sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 100 bin ton kayısı ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özcan, "İlaçlama ve hasat dönemini sağlıklı geçirirsek, bu yıl geçen yılın ihracat miktarının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. İhracat hedefimiz dünya kuru meyve piyasasındaki gelişmelerle paralel devam edecek" dedi.

Bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre kuru kayısı ihracatında ciddi artış olduğuna dikkati çeken Özcan, şöyle konuştu:

"2019 Ocak ayı ile geçen yılın ocak ayı arasında ihracat miktarında fazla bir artış yok, stabil 7 bin 500 ton ihracat yaptık. Bu yılın şubat ayı bizi şaşırttı, çok ciddi bir artış var. Şubat ayında 9 bin ton ihracat yaparak, 22 milyon dolar gelir elde ettik. Geçen yılın şubat ayına göre kuru kayısı ihracatında yaklaşık 2 bin ton artış var. Bu çok güzel bir veri."

Özcan, ihracat miktarının kent için çok önemli olduğunu belirterek, "Malatya'nın en önemli girdisi ve tarım ürünlerinin başında kayısı geliyor. Bugün ülkede cari açıkla mücadelede 5 üründen biri kayısı. Ülkemize döviz girdisi açısından kayısı çok önemli bir kalem. Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil belgesi almış bir ürün. Kayısıda bu yıl çok ciddi bir ihracat bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat kuru kayısı Malatya Malatya Ticaret Borsası Ramazan Özcan

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