Malatya'nın ihracatı su ürünlerinin etkisiyle arttı

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'dan temmuz ayında yapılan ihracat, su ürünleri ve hayvansal mamuller dış satımındaki çarpıcı artış sayesinde yıllık bazda yüzde 42 yükselerek 34 milyon dolara çıktı.
Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Malatya'nın ihracat yelpazesi, su ürünleri ile hayvansal mamuller ve tekstille çeşitlendi.
Kentten bu yılın temmuz ayında 34 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 24 milyon dolar civarındaydı.
İhracat artışında su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatındaki yükseliş belirleyici oldu. Malatya'nın geçen yıl temmuzda 564 bin dolar seviyesinde gerçekleşen su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı bu yılın aynı ayında 7 milyon 263 bin dolara ulaştı.
- "Malatya yoğun emek isteyen sektörler için fırsat olabilir"
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'nın temmuz ayı ihracatının önemli ölçüde arttığını söyledi.
Dış satım rakamlarının, katma değere dönüşen üretimin yansıması olduğunu belirten Sadıkoğlu, şöyle devam etti:
"İhracat artışından dolayı çok mutluyuz. Bunun daha iyi seviyelere çıkması için gayret göstereceğiz. İhracat artışı, istihdamın artmasıyla orantılı ölçülebilir. Hedefimiz ihracatımızı, istihdamımızı artırmak, işsizlik oranını düşürmek. Malatya 6. teşvik bölgesinde, yoğun emek isteyen sektörler için fırsat olan bir şehir."
Sadıkoğlu, kentin kuru kayısı ihracatıyla ön plana çıktığını ancak tekstil ürünlerinin de dış satımda önemli yeri bulunduğunu aktardı.
İhracat artışının iş adamlarının başarısı olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, şunları kaydetti:
"Kentin temmuz ayı ihracatı yüzde 42 artışla 34 milyon dolara ulaştı. Üreten ve ihracat yapan iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Ürünü çeşitlendirerek ihracat rakamlarının daha fazla artmasını arzuluyoruz. Kayısı ihracatının haricinde bu dönem su ürünleri ile hayvansal mamullerde ciddi anlamda yurt dışı bağlantıları yapıldı. İhracat rakamlarının artmasına katkı sağlayan iki unsur bizi mutlu etti. Bu ürünlerdeki ihracat artışı bizim 34 milyon dolar rakamına ulaşmamıza katkı sağladı. Amacımız kayısıyı elden bırakmadan diğer ürünlerin ihracatını artırmak."
Sadıkoğlu, kentteki organize sanayi bölgelerinde yeni arsa tahsisleri yapıldığını belirterek, "Ülkeye katma değer ve döviz girdisi sağlayabilecek 15 işletmeye yer tahsis ettik. Bu işletmeler bir yıl içinde aktif hale gelerek 3 bin 500 ile 4 bin arasında istihdam oluşturacak." dedi.
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