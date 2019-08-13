Malatya'nın ihracatı su ürünlerinin etkisiyle arttı

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'dan temmuz ayında yapılan ihracat, su ürünleri ve hayvansal mamuller dış satımındaki çarpıcı artış sayesinde yıllık bazda yüzde 42 yükselerek 34 milyon dolara çıktı.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Malatya'nın ihracat yelpazesi, su ürünleri ile hayvansal mamuller ve tekstille çeşitlendi.

Kentten bu yılın temmuz ayında 34 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 24 milyon dolar civarındaydı.

İhracat artışında su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatındaki yükseliş belirleyici oldu. Malatya'nın geçen yıl temmuzda 564 bin dolar seviyesinde gerçekleşen su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı bu yılın aynı ayında 7 milyon 263 bin dolara ulaştı.

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'nın temmuz ayı ihracatının önemli ölçüde arttığını söyledi.

Dış satım rakamlarının, katma değere dönüşen üretimin yansıması olduğunu belirten Sadıkoğlu, şöyle devam etti: