Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü

Sultan Alpaslan'ın öncülüğünde, 26 Ağustos 1071'de kazanılan Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 947'nci, 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal liderliğinde başlayan Büyük Taarruz'un 96'ncı yıl dönümünü kutlayan Palandöken, "Malazgirt Zaferi'yle, Anadolu topraklarının kapısını küfre kapatan aziz milletimiz, 1915 Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan büyük taarruzda da uğruna savaşacağı milli, insani, İslami değerlerle bezenmiş haklı sebepler etrafında 7 den 70'e kenetlenerek iffetini, izzetini korumuş, esaret zinciri vurmak isteyenleri perişan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Gafiller ordusu için tarihin tekerrürü yakındır"

Palandöken, 1071'de başlayan kardeşliğe göz diken hainlerin ve onları sahaya süren Türkiye düşmanı küresel sömürgecilerin, aziz milletin istikbaline, istiklaline, vatanına, dirlik ve düzenine, birlik ve beraberliğine kasteden iç ve dış düşmanlarını dün olduğu gibi bugün de kahredecek güçte olduğunu vurguladı.

Tarihten ders almayan gafiller ordusu için tarihin tekerrürünün yakın olduğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Türk milletinin birliği, dirliği, istiklali, istikbali ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Sultan Alparslan'dan Fatih'e ve Atatürk'e uzanan devlet geleneğimizi koruyup yücelten atalarımızı rahmet ve şükranla anar, Büyük Taarruz'un 96'ncı, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 947. yıl dönümünü kutlar, aziz milletimizin birlik ve dirlik içinde ebediyete kadar hür ve müstakil yaşamasını dilerim."

