FİNANS

Maldivler'e Türk muzu

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen: - "Üretimin artmasıyla muz ithalatımız azalmaya başladı. İthalatın azalmasından öte yıllık 25 tona yakın bir ihracatımız söz konusu. Geçen yıl Maldivler'e muz ihraç ettik" - "Muz sektörü bu hızla gelişmeye devam ederse 5 yıl sonra muz ithalatını bitireceğimize dönük bir öngörümüz var"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, üretimin artmasıyla muz ithalatının azalmaya başladığını belirterek, "İthalatın azalmasından öte yıllık 25 tona yakın bir ihracatımız söz konusu. Geçen yıl Maldivler'e muz ihraç ettik" dedi.

Özen, AA muhabirine, daha önce Mersin Anamur, Gazipaşa ve Alanya'da yaygın olan muzun Antalya'nın batı ilçelerinde de üretilmeye başlandığını söyledi. Manavgat, Kepez, Döşemealtı, Kumluca ilçelerinde de muz üretiminin yaygınlaştığını dile getiren Özen, bunun sevindirici olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin muz üretimini artırması gerektiğini anlatan Özen, "Açığı karşılayabilmek için ithalata başvuruyoruz. Fakat 2017 ile 2018 yılında büyük alanlarda özellikle Manavgat ilçemizde yüksek tünel yapımına yönelik büyük yatırımların ardından muz üretimimiz ciddi anlamda arttı. Geçen yıl 163 bin ton muz üretimimiz oldu, son 7 yılda üretimde 100 bin ton artış sağlandı. Sadece Manavgat bölgesinde bin 500 dönüm olan muz üretim alanı geçen yıl 3-4 kat bir büyüme gösterdi." diye konuştu.

- İthalat 200 bin tondan 150 bin tona geriledi

Muz ithalatının son dönemde önemli ölçüde azaldığını, 200 bin tondan 150 bin tonlara düştüğünü aktaran Özen, "Muz sektörü bu hızla gelişmeye devam ederse 5 yıl sonra muz ithalatını bitireceğimize dönük bir öngörümüz var. " dedi.

Muz ihracatının geçen yıl, bir önceki yıla göre 3 kat arttığını dile getiren Özen, "Üretimin artmasıyla muz ithalatımız azalmaya başladı. İthalatın azalmasından öte yıllık 25 tona yakın bir ihracatımız söz konusu. Geçen yıl Maldivler'e muz ihraç ettik." diye konuştu.

Antalya'da yetiştirilen muzun tat bakımından da yurt dışındaki muzlara göre farklı olduğunu belirten Özen, "Kentimizde yetişen ürünün farklı bir aroması var. Ekvator bölgesinin, sıcak ülkelerin muzları değil, Alanya'nın, Anamur'un, Gazipaşa'nın muzları aranmaya başladı. Pazarlarda insanlar yerli muz istiyor. Dünya piyasasında damak tadı anlamında yer bulacak bir çeşidimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
alanya Gazipaşa muz tarım

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