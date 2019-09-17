FİNANS

Malezya, borçlarının ödenmesi için bazı varlıklarını satacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Başbakan Mahathir Muhammed: - "Şu an bizim ihtiyaç duymayıp iyi para getirebilecek varlıklarımız var. Bunları değeri ne olursa olsun satacağız"

Malezya'da hükümet, ülkenin borçlarının ödenmesine katkı sağlamak için devletin ihtiyaç duymadığı bazı varlıkların satılacağını açıkladı.

Yerel bir radyoya konuk olan Başbakan Mahathir Muhammed, önceki hükümetten kalan borçların mevcut yönetimin planladığı şeyleri yapmasını zorlaştırdığını belirterek, "Pahalı altyapı ve ulaşım projelerinin iptalinin yanı sıra hükümet, borçtan kurtulmak için bazı varlıklarını satabilir." dedi.

Mahathir, varlıklar satışa çıkarılmadan önce hazine bakanlığının gerekli incelemeleri yapacağına dikkati çekerek, "Şu an bizim ihtiyaç duymayıp iyi para getirebilecek varlıklarımız var. Bunları değeri ne olursa olsun satacağız." şeklinde konuştu.

Çinli firma ile ortak yapılacak Doğu Yakası Demiryolu Bağlantısı (ECRL) projesinin maliyetinin yeniden gözden geçirilip ucuzlatılmasının devlet borçlarının azalmasına katkı sağladığını kaydeden Mahathir, Malezya Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) kaybolan paraların da ülkeye geri dönme sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Malezya hükümeti geçen yıl, ülkenin borçlarının ödenmesine halkın katkı sağlaması için "Ümit Fonu" adı altında yardım fonu kurmuş, fondan 203 milyon Malezya ringgiti (278 milyon TL) para toplamıştı.

Hükümet ayrıca, masraflarını yüksek bularak askıya aldığı ECRL projesinin yapım maliyetini 16 milyar dolardan 10,7 milyar dolara indirtmişti.

Malezya'nın bu yıl itibarıyla toplam yaklaşık 240 milyar dolar borcu bulunuyor.

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