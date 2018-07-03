FİNANS

Malezya eski Başbakanı’nın 400’den fazla banka hesabı donduruldu

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

Malezya eski başbakanı Najib Razak'ın, Malezya Kalkınma Fonu'nda (1MBD) milyar dolarlık bir skandala bağlı olarak, 400'den fazla banka hesabı donduruldu.

Elif Varan / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Malezya eski başbakanı Najib Razak'ın, Malezya Kalkınma Fonu'nda (1MBD) milyar dolarlık bir skandala bağlı olarak, 400'den fazla banka hesabı donduruldu.
Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, 1MBD ile ilgili soruşturmaları yeniden açtırdı ve kaybolduğu ileri sürülen parayı tazmin etmeye söz verdi.
Mohamad, 1MDB'ye bakan görev gücünün toplam 272.4 milyon dolar (1.1 milyar ringgiti) hacimli 408 banka hesabının dondurulduğunu söyledi. Donmuş hesaplar Mart 2011 ile Eylül 2015 arasında yaklaşık 900 işlem gerçekleştiren 55 şirketten oluşuyordu.
Najib Razak tarafından 2009 yılında kurulan 1MDB, para aklama iddiaları için en az altı ülkede incelenmektedir. ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan hukuk davaları, yaklaşık 4.5 milyar doların 1MDB'den kötüye kullanıldığını iddia ediyor.
Najib Razak'ın üvey oğlu Rıza Aziz, soruşturmayla bağlantılı olarak ifade vermesi için Malezya’nın Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından çağrıldı.
Rıza Aziz'in kurucu ortağı olduğu Red Granite Pictures, Martin Scorsese'nin 2013 yapımı filmi “The Wall of Wall Street” de dahil olmak üzere, üç Hollywood filmini finanse eden bir şirket. Savlara göre, Red Granite Pictures, filmlerin finansmanında, 1MDB fonlarını da kullandı.
Ancak, hem Najib hem de Riza bu iddiaları reddetti. Red Granite, Mart ayında bir sivil dava anlaşmasının bir parçası olarak ABD hükümetine 60 milyon dolar ödedi.

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