Malezya Halkın Adalet Partisi Başkanı Enver İbrahim’e fahri doktora

İSTANBUL (AA)- Malezya Halkın Adalet Partisi Başkanı Enver İbrahim’e, insan haklarının evrenselliğinin korunması, demokratik ve ekonomik olarak güçlü Müslüman bir toplum inşası ve Türkiye ile Malezya arasındaki insani, siyasi ve hukuki işlerin geliştirilmesine yaptığı üstün katkılardan dolayı Fatih Sultan Vakfı Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Malezya Halkın Adalet Partisi Başkanı Enver İbrahim için Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi Konferans Salonu’nda fahri doktora tevdi töreni düzenlendi. Törenin açılışında konuşan Fatih Sultan Vakfı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, üniversitelerin hem ülke bazında hemde uluslararası düzeyde çeşitli fonksiyonlar icra ettiğini, ülkenin eğitim seviyesinin yükselmesine, eğitimli, bilgili ve yetişmiş bir toplum haline gelmesine katkı sağladığını belirtti. Gerçek, üniversitelerin ülke düzeyindeki fonksiyonun dışında uluslararası düzeyde de fonksiyonlarının olduğuna dikkati çekerek, “Üniversiteler de ki çeşitli iş birlikleri gelen ve giden öğrenciler yoluyla ülkeler arasında önemli bir kültür köprüsü oluştururlar. Her gelen giden öğrenci kültür birliğine, kültür alışverişine, birbirlerinin tanımalarına ve medeniyet değerlerini paylaşmalarına vesile olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin 8 fakülte, 2 enstitü, 2 yüksekokul, 15 araştırma merkezi, sayısı 5 bine ulaşan mezunu, akademik ve idari personeli ve öğrencileri olmak üzere 8000 kişilik ailesi ile bilim ve sanat üretmekte olduğunu söyledi. Andı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak, böylesine anlamlı ve bereketli bir şahsiyetin, canlı bir tecrübenin tekrar tekrar dünyaya, ülkemize, İslâm dünyasının genç nesillerine aktarılmasını sağlamanın kendileri için bir vazife olduğuna işaret etti. Andı, “Bu amaçla Sayın Enver İbrahim’e, 10 Ekim 2019 tarih ve 152 sayılı üniversitemiz senato kararı ile 'İnsan haklarının evrenselliğinin korunması, demokratik ve ekonomik olarak güçlü Müslüman bir toplum inşası ve Türkiye ile Malezya arasındaki insani, siyasi ve hukuki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı üstün katkılarından dolayı' Fahri Doktora unvanı tevcih edilmiştir.” Değerlendirmesinde bulundu. - "Uluslararası güçler artık ideal bir adalet ve demokrasi düzenini temsil etmiyor"