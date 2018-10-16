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"Malezya Tanıtım ve İş Fırsatları Günü" etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 12:35 | Son Güncelleme

Trabzon'da DEİK ve TTSO iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Malezya ile karşılıklı ticaret ve iş birlikleri konusunda iş adamlarına bilgi verildi - TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "Amacımız yatırımcı ve ticaretle uğraşanları karşılıklı iş birliği içine sokmak ve ticareti geliştirmektir"

Trabzon'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) iş birliğinde düzenlenen "Malezya Tanıtım ve İş Fırsatları Günü" etkinliği kapsamında, Malezya ile karşılıklı ticaret ve iş birlikleri konusunda iş adamlarına bilgi verildi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTSO toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Malezya gibi her geçen gün büyüyen bir ekonomiyle iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Amaçlarının yatırımcı ve ticaretle uğraşanları karşılıklı iş birliği içine sokmak ve ticareti geliştirmek olduğuna dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Ekonomik sıkıntı varsa karşılığında daha fazla çalışmak yurt dışıyla daha fazla irtibat kurmak gerekiyor. Ekonomik sıkıntılar böyle aşılabilir. Yoksa içeriye kapanarak bunlar olmuyor. Tayland ve Güney Kore Büyükelçileri geçtiğimiz günlerde geldi, o bölgeyle ticaretin geliştirilmesi konusunda iş birliği talepleri var. Uzakdoğu bölgesinde daha fazla etkili olabilmemiz için çalışmalarımız bulunuyor." diye konuştu.

- "Önemli olan farkındalık yaratmak"

DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkanı Süheyla Çebi Karahan da amaçlarının şehirlerdeki KOBİ'leri tetiklemek olduğunu belirterek, "Trabzon gibi gelişmiş şehirlerin esnaf ve iş adamlarının da ihracata katılmasıyla ancak 500 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşılabilir. 3 firma ihracata başlasa bizim için kardır. Önemli olan bu tür toplantılarla farkındalık yaratmak. Malezya son dönemlerde yılda 45 milyar dolar dış yatırım alan bir ülke. Yılda 200 bin kişilik istihdam yaratıyorlar." ifadesini kullandı.

Karahan, daha sonra Malezya-Türkiye İş Yapma Fırsatları konulu bir sunum gerçekleştirdi.

- "Karşılıklı görüşmelerin sıklaştırılması gerekiyor"

Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu Direktörü Rosmizah Mat Jusoh de ülkesindeki iş fırsatlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Mat Jusoh, Türk müteşebbislerini Malezya'ya davet ettiklerini vurgulayarak, "İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. Bunu Malezya tarafı iyi değerlendiriyor. Bu anlaşma yakın zamanda hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilecek. Gümrük vergisi oranları birçok üründe yok denecek kadar az. Olanakları görmek için karşılıklı ziyaretler ve görüşmelerin sıklaştırılması gerekiyor." dedi.

Öte yandan Hacısalihoğlu, program öncesi Süheyla Çebi Karahan ve Rosmizah Mat Jusoh'a plaket takdim etti.

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"Malezya Tanıtım ve İş Fırsatları Günü " etkinliği Trabzon

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