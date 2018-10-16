Trabzon'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) iş birliğinde düzenlenen "Malezya Tanıtım ve İş Fırsatları Günü" etkinliği kapsamında, Malezya ile karşılıklı ticaret ve iş birlikleri konusunda iş adamlarına bilgi verildi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTSO toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Malezya gibi her geçen gün büyüyen bir ekonomiyle iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Amaçlarının yatırımcı ve ticaretle uğraşanları karşılıklı iş birliği içine sokmak ve ticareti geliştirmek olduğuna dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Ekonomik sıkıntı varsa karşılığında daha fazla çalışmak yurt dışıyla daha fazla irtibat kurmak gerekiyor. Ekonomik sıkıntılar böyle aşılabilir. Yoksa içeriye kapanarak bunlar olmuyor. Tayland ve Güney Kore Büyükelçileri geçtiğimiz günlerde geldi, o bölgeyle ticaretin geliştirilmesi konusunda iş birliği talepleri var. Uzakdoğu bölgesinde daha fazla etkili olabilmemiz için çalışmalarımız bulunuyor." diye konuştu.