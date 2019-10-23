FİNANS

Malezya ve Kamboçya para transferlerini blok zincirle yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Malezya’nın en büyük bankası Malayan Banking BHD (Maybank) ve Kamboçya Merkez Bankası (NBC) arasında uluslararası ödemeler ve havaleler için uzlaşı belgesi imzalandı.

İSTANBUL, (DHA) - Malezya’nın en büyük bankası Malayan Banking BHD (Maybank) ve Kamboçya Merkez Bankası (NBC) arasında uluslararası ödemeler ve havaleler için uzlaşı belgesi imzalandı.

Malezya merkezli ‘The Edge Markets’ın haberine göre Maybank Malezya, Maybank Kamboçya ve NBC, Maybank’ın Maybank2U adlı dijital platformu ve NBC’nin blok zincir tabanlı Bakong ödeme sistemi aracılığıyla, iki ülke arasındaki fon transferi olanaklarını keşfedecek.

Kamboçya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Chea Serey, blok zincir tabanlı Bakong’un mevcut ödeme sistemini hem yurt içi hem de bölgesel düzeyde geliştireceğini belirtti. Serey ayrıca, imzalanan anlaşmanın Kamboçya ve Malezya’daki insanların teknolojiden daha iyi yararlanması için iki ülke arasındaki finansal iş birliğini farklı bir noktaya taşıyacağını sözlerine ekledi.

İstanbul merkezli kripto para alım satım platformu Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer ise Güneydoğu Asya bölgesindeki ülkelerin son dönemde finansal işlemlerde blok zincir teknolojisini giderek daha fazla kullanmaya başladığına dikkat çekti. Özer, son gelişmeyi “Geçen yıl Malezya’da mobil kanallar yoluyla yapılan bankacılık işlemlerinin yüzde 66’sından fazlası Maybank mobil uygulaması üzerinden yapıldı. 2018’de Malezya’da yapılan internet bankacılığı işlemlerinin yüzde 52’sinden fazlası da yine Maybank’ın dijital platformu üzerinden gerçekleştirildi. Bankanın NBC ile yaptığı anlaşma, bölgenin giderek artan finansal hareketliliğini blok zincir teknolojisiyle daha da yükseltecektir” sözleriyle yorumladı.

Bakong mobil uygulamasını geçtiğimiz Temmuz ayının ilk günlerinde test etmeye başlayan Kamboçya Merkez Bankası uçtan uca ödeme sağlayacak uygulama sayesinde, halkın herhangi bir banka hesabına sahip olmayan kesimlerini de bankacılık sistemine dahil etmeyi hedefliyor.

Dünyada blok zincir kullanılan finansal işlemler hakkında başka gelişmelerin de yaşandığını anlatan Koineks CEO’su Özer, Filipinler merkezli UnionBank’ın geçtiğimiz Temmuz ayında, Filipinler ile Singapur arasındaki ödemelerde blok zincir tabanlı havale işlemleri için pilot çalışma gerçekleştirdiğini hatırlattı. Özer, ABD merkezli para transferi firması Western Union ile Filipinler merkezli e-cüzdan sağlayıcısı Coins.ph şirketinin ortak çalışmasıyla, Filipinlilerin uluslararası para transferi yapmaya başlamasına da örnek bir proje olarak işaret etti.

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